شاهد: إصابة بولت وخسارة فرح في ختام حزين لمسيرتهما في لندن

شهدت بطولة العالم لألعاب القوى في لندن نهاية حزينة لمسيرة اثنين من أبرز العدائين في العالم، وهما الجامايكي يوسين بولت والبريطاني محمد فرح.

ففي الجزء الأخير من نهائي سباق التتابع أربعة في 100 متر وقف العداء يوسين بولت بسبب الإصابة لينتهي آخر سباق في مسيرته التي لا مثيل لها بإثارة كبيرة.

وتسلم بولت (30 عاما) العصا وركض عدة أمتار قبل أن يتعرض فجأة لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية وبدأ يعرج قبل أن يتوقف تماما.

وبينما مضى الفريق البريطاني ليفوز باللقب كان بولت على الأرض واضعا رأسه بين يديه.

لكن بعد فترة قصيرة نهض العداء الجاميكي وسار على قدميه وسط تشجيع كبير من 56 ألف مشجع.

وفي سباق 5 آلاف متر انتهت هيمنة العدّاء البريطاني محمد فرح، التي استمرت 6 سنوات على هذا السباق، بعدما خسر لقب 5 آلاف متر في بطولة العالم لألعاب القوى لصالح الاثيوبي مختار إدريس.

وفي سعيه لنهاية سعيدة لمسيرته التي لا مثيل لها في سباقات المسافات الطويلة قبل الانتقال للماراثون تبددت آمال فرح (34 عاما) في الحصول على ثنائية سباقي عشرة وخمسة آلاف متر للمرة الخامسة على التوالي في بطولة العالم والألعاب الأولمبية بعدما تعين عليه الاكتفاء بالميدالية الفضية.

وفي نهاية مثيرة لم يستطع فرح مجاراة ثلاثة عدائين قبل أن يكافح بصعوبة ليحصل على الفضية خلف إدريس الذي سجل 13 دقيقة و32.79 ثانية بعد لفة أخيرة جنونية.

واستخرج فرح كل ما لديه في الأمتار الأخيرة ليتفوق على الأمريكي بول تشليمو مسجلا 13 دقيقة و33.22 ثانية.

وحصل تشليمو المولود في كينيا على البرونزية بزمن قدره 13 دقيقة و33.30 ثانية فيما جاء الإثيوبي يوميف كيجيلتشا في المركز الرابع مسجلا 13 دقيقة و33.51 ثانية.

وبعد حوالي خمس سنوات من تحقيقه أول ثنائية أولمبية بالإستاد نفسه تلقى فرح مساندة 55 ألف مشجع وقفوا وراء بطلهم البريطاني، لكن وداعه جاء بعيدا عن النهاية الحلم التي كان يتمناها.