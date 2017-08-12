شاهد: 7 أهداف في فوز مثير لأرسنال بافتتاح الدوري الإنجليزي

شهدت انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مهرجانا من الأهداف بعدما انتفض أرسنال ليعوض تأخره إلى الفوز 4-3 على ليستر سيتي بفضل ضربة رأس للبديل أوليفييه جيرو في الوقت القاتل.

وسجل جيرو هدف الانتصار بعدما نجح زميله البديل آرون رامسي في إدراك التعادل 3-3 لأرسنال بعدما سجل جيمي فاردي ثنائية لفريق ليستر. وكان الفرنسي ألكسندر لاكازيت المنضم حديثا لأرسنال منح التقدم لأصحاب الأرض في وقت مبكر من اللقاء.

وكانت المباراة بمثابة الترويج الرائع للدوري الإنجليزي الذي يحظى بمتابعة هائلة حول العالم لكن آمال أرسنال في الفوز باللقب لأول مرة منذ 2004 ستحتاج إلى تحسين أداء خط الدفاع المتواضع.

وقال أرسين فينجر مدرب أرسنال للصحفيين "هذه مباراة متميزة وفي ظل الرغبة في أن يكون الدوري الإنجليزي الأفضل في العالم نكون في حاجة إلى تقديم مثل هذه المباريات".

وبدا أن أرسنال سيخسر بعد التأخر 3-2 في بداية الشوط الثاني عندما سجل فاردي الهدف الثاني بضربة رأس وقبل أن ينجح اللاعبان البديلان في تحويل المباراة لصالح أصحاب الأرض.

وحسم جيرو اللقاء بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 85 بينما احتاج لاكازيت إلى 94 ثانية ليضع بصمته بهدف من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من محمد النني ليعادل الرقم القياسي لأسرع هدف في بداية موسم للدوري الممتاز.

لكن التقدم استمر بالكاد ثلاث دقائق حتى نجح شينجي أوكازاكي في إدراك التعادل بعد تمريرة عرضية من مارك أولبرايتون حولها هاري مجواير إلى زميله الياباني ليباغت الحارس بيتر تشك.

ووضع فاردي ليستر في المقدمة قبل مرور نصف ساعة بعدما أحسن التعامل مع تمريرة أخرى من أولبرايتون العرضية مستغلا مرور الكرة من أمام تشك.

لكن داني ويلبيك كان صاحب الكلمة الأخيرة في الشوط الأول وأدرك التعادل بتسديدة قريبة المدى بعد تسلم كرة من سياد كولاشيناتس.

وعاد فاردي ليهز الشباك في الدقيقة 53 ليضع ليستر في المقدمة من جديد مستغلا ركلة ركنية من رياض محرز.

لكن أرسنال ضغط في آخر ربع ساعة وتمكن رامسي من إدراك التعادل قبل سبع دقائق على النهاية قبل أن يحرز جيرو هدف الانتصار.