شاهد: روني يقود إيفرتون الفوز على ستوك سيتي في مباراته الأولى

سجل وين روني هدف الفوز لناديه ايفرتون، في مباراته الأولى بعد عودته إليه من مانشستر يونايتد، ليقوده لهزيمة ستوك سيتي 1- صفر ضمن المرحلة الأولى للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتقى روني، الذي كان متألقا ومفعما بالطاقة، أعلى من الدفاع ليحول تمريرة دومينيك كالفرت-ليوين العرضية برأسه في شباك ستوك في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول.

وعاد قائد منتخب إنجلترا السابق إلى نادي طفولته الشهر الماضي بعد 13 عاما في مانشستر يونايتد.

وتصدى جوردان بيكفورد حارس إيفرتون الجديد لفرصة خطيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنع شيردان شاكيري من إدراك التعادل بتسديدة قوية من مسافة بعيدة.

وبذلك يحصل إيفرتون على نقاط المباراة الثلاث فيما يبقى ستوك سيتي من دون نقاط.