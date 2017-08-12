البث الحي
رياضة

شاهد: تشلسي يستهل الدفاع عن لقب الدوري بالخسارة من بيرنلي

12/8/2017

استهل فريق تشلسي الدفاع عن لقبه كبطل للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالخسارة من بيرنلي 2-3 خلال المباراة التي جمعتهما في المرحلة الأولى من منافسات البطولة.

وأنهى تشلسي المباراة بتسعة لاعبين حيث تلقى جاري كاهيل البطاقة الحمراء في الدقيقة 14 ثم تلقى سيسك فابريغاس البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في الدقيقة 81.

وافتتح سام فوكس التسجيل لبيرنلي في الدقيقة 24 وأضاف ستيفن وارد الهدف الثاني في الدقيقة 39 قبل أن يعود فوكس ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، سجل ألفارو موراتا، المنضم حديثا من ريال مدريد، هدف تشلسي الأول في الدقيقة 69 ثم أضاف ديفيد لويز الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وحصد بيرنلي أول ثلاث نقاط له في بطولة الدوري فيما ظل تشلسي من دون نقاط.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من رياضة

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)

الأهلي.. ناد يعرف كيمياء البطولات

الأهلي والزمالك

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)