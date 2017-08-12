شاهد: تشلسي يستهل الدفاع عن لقب الدوري بالخسارة من بيرنلي

استهل فريق تشلسي الدفاع عن لقبه كبطل للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالخسارة من بيرنلي 2-3 خلال المباراة التي جمعتهما في المرحلة الأولى من منافسات البطولة.

وأنهى تشلسي المباراة بتسعة لاعبين حيث تلقى جاري كاهيل البطاقة الحمراء في الدقيقة 14 ثم تلقى سيسك فابريغاس البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في الدقيقة 81.

وافتتح سام فوكس التسجيل لبيرنلي في الدقيقة 24 وأضاف ستيفن وارد الهدف الثاني في الدقيقة 39 قبل أن يعود فوكس ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، سجل ألفارو موراتا، المنضم حديثا من ريال مدريد، هدف تشلسي الأول في الدقيقة 69 ثم أضاف ديفيد لويز الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وحصد بيرنلي أول ثلاث نقاط له في بطولة الدوري فيما ظل تشلسي من دون نقاط.