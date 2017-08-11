نيمار جاهز لمشاركته الأولى مع باريس سان جيرمان

سيكون بوسع المهاجم الدولي البرازيلي "نيمار" أغلى لاعب في العالم الظهور لأول مرة مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ولم يتمكن نيمار (25 عاما) الذي انتقل مقابل 222 مليون يورو (262 مليون دولار) من برشلونة بقيمة مضاعفة لأغلى صفقة في العالم، من اللعب مع فريقه الجديد في مواجهة أميان في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي يوم السبت الماضي بسبب عدم اتمام إجراءات تسجيله في فرنسا.

وينتقل سان جيرمان لمواجهة جانجون في الجولة الثانية بعد غد الأحد.

وقال أوناي إيمري مدرب سان جيرمان للصحفيين "هناك شيء واضح: نريد الدفع به (نيمار) لأول مرة (يوم الأحد).

"ظهر بشكل جيد في التدريبات وهو جاهز. نريد مشاركته من البداية. إنه اللاعب الذي نحتاجه. أعتقد أنه جاهز لبدء المباراة".

وقال الاتحاد الفرنسي في حسابه على تويتر اليوم "يؤكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه تلقى شهادة انتقال نيمار من الاتحاد الاسباني لكرة القدم".

وافتتح سان جيرمان الدوري بالفوز على إميان 2-صفر في ملعبه. وأنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف موناكو بعد تتويجه (سان جيرمان) باللقب أربعة مواسم متتالية.