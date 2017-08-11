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ليفربول يرفض الاستغناء عن كوتينيو

فيليبي كوتينيو
فيليبي كوتينيو
11/8/2017

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، عدم موافقته على الاستغناء عن لاعب كرة القدم البرازيلي فيليب كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأصدر النادي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، قال فيه "نود أن نبين بوضوح موقفنا بشأن احتمالية انتقال اللاعب فيليب كوتينيو".

وأضاف "يؤكد النادي موقفه الثابت من عدم التفكير في العروض التي تلقاها من أجل اللاعب، ما يعني أنه سيبقى في نادي ليفربول لكرة القدم بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية".

ودخل نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات مكثفة مع كوتينيو للتعاقد معه لتعويض غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي رحل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي .

وينتهي عقد كوتينيو مع ليفربول في يونيو/ حزيران 2022، ولا يحق له الرحيل إلا بعد الحصول على موافقة النادي الإنجليزي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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