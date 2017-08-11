النصر السعودي يضم حسام غالي رسميا

أعلن مجلس إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم الخميس إتمام التعاقد مع حسام غالي قائد فريق الأهلي المصري، لمدة موسم رياضي واحد فقط.

ونشر الحساب الرسمي للنادي، عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) "القائد حسام غالي يعود من جديد إلى النصر لمدة موسم، كل الدعوات للكابتن حسام غالي بالتوفيق مع العالمي".

من جانبه، نشر فيصل بن تركي، رئيس النادي، عبر موقع (تويتر) "وقعت إدارة نادي النصر مع قائد نادي الأهلي المصري حسام غالي لتمثيل الفريق لمدة موسم واحد".

كان "غالي" قد مثل صفوف نادي النصر في وقت سابق، موسم 2009.

ويفتتح النصر مشواره بالدوري السعودي أمام الفيصلي السبت المقبل.