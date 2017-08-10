البث الحي
رياضة

ستوك سيتي يمدد عقد المصري رمضان صبحي لمدة 5 سنوات

10/8/2017

أعلن نادي ستوك سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تمديد عقد الجناح المصري الصاعد رمضان صبحي لمدة خمس سنوات ليستمر في صفوفه حتى عام 2022.

وقال ستوك عبر موقعه على الانترنت: "رمضان وقع على عقد جديد طويل الأمد لمدة خمس سنوات".

وانضم صبحي (20 عاما) إلى ستوك قبل 12 شهرا قادما من الأهلي بطل مصر وترك بصمة جيدة في موسمه الأول بانجلترا وخاض 19 مباراة منها 17 في الدوري الممتاز.

وقال صبحي، الذي يستعد مع فريقه لمواجهة مضيفه إيفرتون في الجولة الأولى بالدوري، السبت إن سعادته "لا توصف بتوقيع هذا العقد وفخور بوجودي في النادي".

وأضاف: "أتطلع لرد الدين بعدما وضع ستوك ثقته في عندما كنت أبلغ 19 عاما فقط. كان الموسم الماضي جيدا ولكنني أثق أن الأفضل لم يأت بعد".

وقال توني سكولز الرئيس التنفيذي لستوك: "لا شك في أن رمضان موهبة واعدة".

وأضاف: "العام الأول في بطولة دوري جديدة ووسط ثقافة جديدة يشكل تحديا كبيرا لأي لاعب لكن رمضان تأقلم مع الأجواء سريعا وأظهر قدرات هائلة ونحن سعداء بتمديد فترة وجوده معنا حتى 2022 على الأقل".

المصدر : رويترز
المزيد من رياضة

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)

الأهلي.. ناد يعرف كيمياء البطولات

الأهلي والزمالك

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)