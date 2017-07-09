البث الحي
رياضة

واين روني يعود إلى فريق طفولته

9/7/2017

عاد وين روني مهاجم مانشستر يونايتد وقائد منتخب إنجلترا لكرة القدم السابق اليوم الأحد إلى إيفرتون النادي الذي نشأ فيه منذ طفولته بعقد يمتد لعامين.

وحصل روني على 13 لقبا خلال فترته في استاد أولد ترافورد.

وتحدث روني (31 عاما)، الذي انتقل لاستاد جوديسون بارك بمقابل لم يتم الكشف عنه، بحماس عن عودته للنادي الذي بدأ معه مسيرته.

وقال روني "الفوز بألقاب مع إيفرتون سيكون قمة المجد وأشعر بأن النادي يتجه حقا إلى المسار الصحيح ويضم لاعبين يملكون المعايير المطلوبة. أريد أن أشكل جزءا من فريق ناجح".

وأضاف "العودة تمنحني شعورا رائعا ولا أطيق الانتظار حتى أقابل الزملاء وأتدرب مع الفريق".

وتفجرت موهبة روني في الدوري الممتاز عندما سجل هدفا رائعا ليقود إيفرتون للفوز على ارسنال وكان يبلغ من العمر حينها 16 عاما ثم انتقل ليونايتد بعد عامين مقابل 25 مليون جنيه استرليني (32.23 مليون دولار) وفقا لتقارير صحفية.

وسجل ثلاثية في مباراته الأولى أمام فناربخشه في دوري أبطال أوربا وخاض أكثر من 550 مباراة مع يونايتد وأحرز 253 هدفا ليصبح هدافه على مر العصور متخطيا رقم الأسطورة بوبي تشارلتون.

وروني هو الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا أيضا برصيد 53 هدفا والأكثر خوضا لمباريات دولية برصيد 119 مباراة منذ خاض مباراته الأولى وعمره 17 عاما تحت قيادة المدرب السويدي سفين-جوران إريكسون.

المصدر : رويترز
المزيد من رياضة

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)