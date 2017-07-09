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شاهد: آلاف الشباب يشاركون في ماراثون "الفقراء" في نيودلهي

9/7/2017

شارك آلاف الأشخاص فيما يعرف بماراثون "شباب الفقراء" بالعاصمة الهندية نيودلهي.

ويعد هذا الماراثون ضمن حملة دشنتها وزارة الشباب والرياضة الفيدرالية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وخصوصا في الأحياء الفقيرة.

وأطلق صافرة بداية الماراثون وزير الرياضة فيجاي غويل والمصارعة الأولمبية ساكشي مالك.

وقال غويل إن الهدف من الماراثون هو تشجيع الشباب وتحفيزهم على توجيه طاقتهم في المسار الصحيح، حتى لا يتورطوا في أنشطة مناهضة للمجتمع.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة الهندية 11 سباقا على هذا النمط، وشهد أغلبها مشاركة واسعة من الشباب.

المصدر : رويترز
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