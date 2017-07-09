جوردي ألبا: قطر تسير في الاتجاه الصحيح لاستضافة مونديال 2022

أكد جوردي ألبا، نجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن قطر تسير في الاتجاه الصحيح من حيث تطوير الشباب والشغف بكرة القدم، قبل استضافة بطولة كأس العالم عام 2022.

وقال ألبا، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث، اليوم الأحد خلال تواجده بالعاصمة القطرية الدوحة "لقد زرت قطر قبل بضع سنوات، وقد تغير الكثير، أنا سعيد للغاية بالطريقة التي تنتهجها لتطوير كرة القدم بها".

أضاف ألبا "جميع المرافق هنا هائلة، وتساعد جميع الأطفال الذين يسعون لتحقيق أحلامهم. أتمنى أن يتمكنوا من المنافسة على أعلى المستويات. قطر بلد يحب كرة القدم كثيرا. ستمتلئ الملاعب، وستجلب استضافة كأس العالم الكثير من السعادة للجماهير هنا".

وقام ألبا بزيارة لأكاديمية أسباير برفقة سيرخيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه زميليه في الفريق الكتالوني، حيث سلط الضوء على التزام قطر بتطوير فريق موهوب للمشاركة في مونديال .2022

وأوضح ألبا "المرافق في أسباير ممتازة جداً، ولديهم مدربين ممتازين لإعداد الشباب. إنها تجربة رائعة، لأنهم سيتعلمون الكثير، ليس فقط على صعيد كرة القدم وإنما أيضاً على المستوى الشخصي. لقد تطورت قطر كثيراً في كرة القدم".

وتابع "تحدث معي زميلي تشافي هيرنانديز (لاعب برشلونة السابق والسد القطري حاليا) عن التطور المذهل لكرة القدم هنا، فجميع المرافق هائلة وتساعد كل الأطفال الذين يسعون لتحقيق أحلامهم".

وكشف ألبا، الذي سبق له اللعب تحت قيادة فيليكس سانشيز، المدرب الجديد لمنتخب قطر الأول، وذلك عندما كان لاعبا في أكاديمية برشلونة للشباب، أن الجيل الجديد من اللاعبين القطريين سوف يستفيد كثيرا من المدرب الإسباني.

وقال ألبا "إن فيليكس دربني في برشلونة، ولدي ذكريات عظيمة معه ومع شقيقه، لقد ساعداني وعائلتي كثيراً. أتمنى له النجاح والتوفيق في منصبه الجديد، فهو متمكن وصاحب قدرات وسيحقق الكثير من النجاحات هنا".

وتطرق ألبا للحديث عن إرنستو فالفيردي، المدرب الجديد لبرشلونة، وكذلك تجديد عقد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق، حيث شدد على أن الفريق الكتالوني سوف يهدف لاكتساح جميع البطولات في الموسم المقبل.

وأشار ألبا "إن تجديد عقد ميسي مهم جداً لنا، هو أفضل لاعب في العالم وفي التاريخ.. إننا نرغب في إحراز جميع البطولات الممكنة الموسم القادم، وسأحاول أن ألعب أكثر عدد من المباريات تحت إدارة المدرب الجديد, ولذلك فأنا متشوق جداً للتحدي الجديد".