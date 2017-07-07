الفيفا يجمد النشاط الكروي بالسودان لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، تجميد نشاط اتحاد كرة القدم السوداني إلى أجل غير مسمى لـ"تدخل" الحكومة في الشأن الكروي.

وقال مصدر من الاتحاد السوداني لكرة القدم لـ"الأناضول": "خطاب التجميد وصل رئيس الاتحاد السابق معتصم جعفر، مساء الخميس".

وتابع المصدر في حديثه: "ربط (الفيفا) وقف قرار التجميد بوقف التدخل الحكومي في الشأن الكروي وإلغاء القرار الصادر عن وزارة العدل السودانية بإخراج معتصم جعفر من مقر الاتحاد".

وعمم الاتحاد الدولي للعبة خطاب تجميد عضوية السودان على جميع الاتحادات الوطنية والقارية.

وعليه يجمد "الفيفا" نشاط المنتخبات الوطنية السودانية لكرة القدم والأندية المحلية المشاركة في بطولات أقليمية ودولية.

ومن المنتظر أن يجمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مشاركة فريقي القمة السودانية الهلال والمريخ من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتجميد مشاركة نادي هلال الأبيض في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

ويشمل قرار التجميد أيضاً مشاركة أعضاء الاتحاد السوداني في الفعاليات الدولية التي تندرج تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة.

وشهد السودان أزمة في اتحاد كرة القدم عقب إجراء الانتخابات الأخيرة دون اجازة النظام الأساسي للجمعية العمومية في أبريل/ نيسان الماضي، والتي أسفرت عن فوز عبد الرحمن سر الختم برئاسة الاتحاد وتكوينه مجلس جديد.

وتصاعدت حدة الأزمة عقب رفض معتصم جعفر تسليم مقر الاتحاد؛ ما دفع الرئيس المنتخب إلى اللجوء إلى وزارة العدل التي سلمته مقر الاتحاد وتم تنفيذ القرار بواسطة قوات الشرطة.

وكان وفد من الاتحاد الدولي زار الخرطرم منتصف شهر يونيو /حزيران الماضي الخرطوم، واقترح خارطة طريق لتجاوز الأزمة.

ونصت الخارطة على خروج مجموعة سر الختم من مباني الاتحاد، ومنح المجموعة الأخرى كل الصلاحيات لإدارة الشأن الرياضي حتى موعد الانتخابات في أكتوبر/تشرين أول المقبل، ووافقت مجموعة جعفر على الخارطة فيما رفضتها مجموعة سر الختم.

وقال وزير الشباب والرياضة السوداني، عبد الكريم موسى، في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي إن الدولة لا تتدخل في الشأن الرياضي.

وأشار الوزير إلى أن "قرار وزارة العدل موضوع الأزمة جاء باعتبارها جهة عدلية منوط بها إصدار الفتوى القانونية متى ما لجأت إليها أي جهة في البلاد".

وقال الوزير إن "حكم العدل ليس فعلاً سياسياً ولا يمثل بأي حال من الأحوال تدخلاً من الدولة في الشأن الرياضي".

وتابع: "الحكومة تنأى بنفسها من أن تكون طرفاً في الأزمة الحالية".

كان "فيفا" أمهل الجهات المختصة في السودان حتى 30 من يونيو/حزيران الماضي قبل أن يتم تمديدها إلى اليوم، لإخلاء مقر اتحاد كرة القدم وتسليم ولاية أمر الكرة السودانية لمعتصم جعفر.