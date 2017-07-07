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إلغاء عقوبة سجن ميسي

7/7/2017

قالت محكمة أسبانية إنها استبدلت عقوبة السجن لمدة 21 شهرا على لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب التهرب الضريبي بغرامة قدرها ربع مليون يورو.

ودانت محكمة أسبانية لاعب برشلونة ووالده في يوليو/تموز من العام الماضي بالاحتيال على السلطات في ضرائب قيمتها 4.1 مليون يورو، نحو 4.68 مليون دولار، على إيرادات جناها من حقوق نشر واستخدام صورته. 

وقالت المحكمة إن عقوبة سجن والد ميسي لمدة 15 شهرا استبدلت أيضا بغرامة قدرها 180 ألف يورو.

ولم يكن ميسي أو والده سيقضيان أي وقت في السجن بعد الحكم الأصليK لأن المتهمين الذين لا يملكون أحكام إدانة سابقة يسمح لهم بعدم تنفيذ أيm عقوبة تقل عن عامين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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