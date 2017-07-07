البث الحي
رياضة

إصابة حارس المنتخب النيجيري بسرطان الدم

7/7/2017

أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، الخميس، عن إصابة حارس مرماه الكروي النيجيري كارل إيكيمي، بمرض سرطان الدم.

ووفقًا لموقع النادي الالكتروني، "نعلن أنه من المؤسف تعرض حارس مرمانا النيجيري كارل إيكيمي، لمرض سرطان الدم".

وأضاف البيان "خضع إيكيمي (31 عامًا)، لفحوص دم غير معتادة، أثناء فترة استعداد الفريق للموسم الجديد، وأثبتت الفحوصات إصابته بسرطان الدم".

وخاض إيكيمي، 33 مباراة مع ولفرهامبتون، في الموسم الماضي، ضمن بطولة إنجلترا للقسم الثانى وكأس الاتحاد الإنجليزي، وشارك في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في أكثر من 200 مباراة منذ تصعيده من فريق الشباب في 2003.
كما شارك إيكيمي، في مباراة منتخبه الوطني النيجيري أمام زامبيا أساسيًا في افتتاحية تصفيات مونديال روسيا 2018.

المصدر : الأناضول
المزيد من رياضة

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)