إصابة حارس المنتخب النيجيري بسرطان الدم

أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، الخميس، عن إصابة حارس مرماه الكروي النيجيري كارل إيكيمي، بمرض سرطان الدم.

ووفقًا لموقع النادي الالكتروني، "نعلن أنه من المؤسف تعرض حارس مرمانا النيجيري كارل إيكيمي، لمرض سرطان الدم".

وأضاف البيان "خضع إيكيمي (31 عامًا)، لفحوص دم غير معتادة، أثناء فترة استعداد الفريق للموسم الجديد، وأثبتت الفحوصات إصابته بسرطان الدم".

وخاض إيكيمي، 33 مباراة مع ولفرهامبتون، في الموسم الماضي، ضمن بطولة إنجلترا للقسم الثانى وكأس الاتحاد الإنجليزي، وشارك في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في أكثر من 200 مباراة منذ تصعيده من فريق الشباب في 2003.

كما شارك إيكيمي، في مباراة منتخبه الوطني النيجيري أمام زامبيا أساسيًا في افتتاحية تصفيات مونديال روسيا 2018.