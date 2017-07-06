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توريس مستمر في أتليتكو مدريد الإسباني حتى 2018

6/7/2017

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني الأربعاء، تجديد عقد لاعب كرة القدم فيرناندو توريس لموسم إضافي.

وقال النادي عبر موقعه الالكتروني، "تم الاتفاق مع توريس على تجديد عقده لموسم جديد، لينتهي في يونيو/ حزيران 2018".

وترددت أنباء عبر وسائل الاعلام الإسبانية حول رحيل توريس عن صفوف أتليتكو مدريد في الموسم الكروي.

وتلقى توريس العديد من العروض الاحترافية من أندية صينية ومكسيكية.

ويعتبر توريس (34 عامًا) من أبرز لاعبي نادي أتلتيكو مدريد على مر التاريخ، حيث سجل مع الفريق 119 هدفًا في 359 مباراة.

كما خاض تجارب احتراف أوربية، فلعب في تشيلسي وليفربول الإنجليزيين وميلان الإيطالي.

المصدر : الأناضول
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