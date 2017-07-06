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الترجي يشارك في كأس العالم للأندية لليد في قطر بعد اعتذار الأهلي المصري

6/7/2017

أعلن نادي الترجي التونسي (الخميس) مشاركته في كأس العالم للأندية لكرة اليد التي تستضيفها قطر الشهر المقبل بعد اعتذار النادي الأهلي المصري.

وقال الترجي في بيان على موقعه على الإنترنت إنه تلقى الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي للمشاركة في البطولة بعد اعتذار الأهلي.

واعتذر الأهلي عن عدم المشاركة في البطولة التي تستضيفها قطر بعد انضمام مصر إلى عدد من الدول الخليجية التي أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 5 من يونيو/حزيران الجاري، وفرضت عليها حصارًا بريًا وجويًا، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة.

وتأهل الأهلي لبطولة كأس العالم بعد فوزه على منافسه المحلي الزمالك في كأس السوبر الإفريقي التي أقيمت بمدينة أغادير المغربية في أبريل/نيسان الماضي.

المصدر : رويترز
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