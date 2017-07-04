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شاهد: ويليامز تنهمر في البكاء بسبب حادث السيارة

4/7/2017

انهارت فينوس ويليامز في البكاء وأنهت المقابلة التي أجريت معها عقب مباراتها في بطولة ويمبلدون للتنس مبكرا

عندما ذكر حادث السيارة الذي وقع يوم 9 حزيران/يونيو والذي أدى لوفاة شخص يبلغ 78 عاما.

ولم يتم اتهام فينوس 37  عاما والتي تستعد للمشاركة في بطولة ويمبلدون بقتل الرجل ولكن يعتقد أنها مسؤولة عن الحادث الذي وقع عند تقاطع أمام منزلها.

وتغلبت ويليامز على إيليز ميرتينز 7 / 6 (9 / 7) و6 / 4 لتصعد للدور الثاني من البطولة.

وبعد ذلك، قالت فينوس "لا يمكنك الاستعداد لكل شيء. لقد قمت بالاستعداد لمباريات كثيرة، وحاولت أن أكون جاهزة لأي كرة ستلعبها منافستي، ولكن لا يمكنك الاستعداد لكل شيء".

وتابعت:"ليس لدي فكرة عما يخبئه الغد. هذا كل ما يمكنني قوله. هذا ما تعلمته". 

وأضافت فينوس قبل أن تنهار وتترك الغرفة الإعلامية :" لا توجد كلمات يمكنها وصف، مدى الألم… نعم. أنا عاجزة عن الكلام تماما. إنه فقط.." 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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