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يونايتد يتعاقد مع ماتيتش لاعب وسط تشلسي لثلاثة أعوام

31/7/2017

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه تعاقد مع الدولي الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب وسط تشلسي لثلاثة أعوام مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام آخر.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن يونايتد دفع نحو 53 مليون دولار لضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما لفريق المدرب جوزيه مورينيو.

وقال مورينيو في بيان "أصبح نيمانيا لاعبا في مانشستر يونايتد تحت قيادتي. يمثل كل شيء نحتاجه في لاعب كرة القدم من اخلاص وولاء واستقرار في الأداء والطموح والقدرة على اللعب بروح الفريق".

وتعاقد مورينيو مع ماتيتش عندما كان يدرب تشيلسي في 2014. وكان ماتيتش انضم لتشيلسي في بادئ الامر في 2009 قبل أن يرحل إلى بنفيكا في 2011 ولعب دورا مؤثرا في فوز تشيلسي باللقب تحت قيادة مورينيو في موسم 2014-2015.

وأصبح الصربي ثالث لاعب يضمه يونايتد خلال الانتقالات الصيفية، بعد مدافع بنفيكا السويدي فيكتور ليندلوف في صفقة قدرت بنحو 31 مليون جنيه، والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون، في صفقة قياسية بين الأندية الإنجليزية وصلت قيمتها إلى نحو 75 مليون جنيه إسترليني.

وخاض ماتيتش 154 مباراة مع تشلسي سجل خلالها سبعة أهداف، علما أنه لعب 65 دقيقة فقط في تجربته الأولى مع النادي اللندني بين عامي 2009 و2011. وأعير لموسم واحد الى فيتيس أرنهم الهولندي قبل أن يتخلى عنه النادي اللندني لبنفيكا ضمن صفقة التعاقد مع المدافع البرازيلي ديفيد لويز.

المصدر : الفرنسية + رويترز
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