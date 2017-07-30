البث الحي
رياضة

شاهد: قتيلان ومصابون في حادث تدافع خلال مباراة بجنوب أفريقيا

30/7/2017

قتل شخصان وأصيب عدد آخر في حادث تدافع بملعب (إف.إن.بي) في جنوب أفريقيا أثناء مباراة قمة محلية بين فريقي كايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس.

وقال لوياندا مفيكا المتحدث باسم مكتب رئيس بلدية جوهانسبرغ إنه تم الإبلاغ عن سقوط قتيلين وإصابة عدد آخر في حادث تدافع باستاد (إف.إن.بي) في جنوب أفريقيا أثناء مباراة قمة محلية بين فريقي كايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس.

وأضاف أن تحقيقا يجرى في سبب التدافع الذي وقع عند إحدى بوابات الملعب الذي استضاف نهائيات كأس العالم عام 2010.

ولم تظهر التغطية التلفزيونية المباشرة للمباراة وقوع أي اضطرابات أثناء المباراة.

وفي أبريل/نيسان 2001، تسبب تدافع مشابه في مقتل 63 شخصا سحقا في مباراة بين فريقي " تشيفز وبايرتس". وكان ذلك أسوأ مأساة تقع في حدث رياضي في البلاد، ووقع الحادث المأساوي بسبب اقتحام جمهور من المتفرجين لأسوار الملعب في محاولة لدخوله.

والفريقان هما الأبرز في البلاد وبينهما منافسة مستمرة تعود لنحو خمسين عاما، والمباراة التي أقيمت بينهما السبت كانت مباراة ودية قبل بدء موسم المنافسات. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)

الأهلي.. ناد يعرف كيمياء البطولات

الأهلي والزمالك
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)