شاهد: فيتيل يتوج بلقب جائزة المجر لفورمولا 1

توج الألماني سيباستيان فيتيل سائق فريق فيراري اليوم الأحد بلقب سباق جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

وحصلت "فيراري" على المركزين الأول والثاني لينجح في زيادة الفارق في صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إلى 14 نقطة أمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وبدأ فيتيل السباق من مركز الانطلاق الأول وفرض هيمنته منذ البداية لينهي السباق متقدما على الفنلندي كيمي رايكونن زميله في فيراري.

وجرى السباق على مضمار "هانغارورينغ" في بودابست والبالغ طوله 381.4 كيلومتر، علما بأنه السباق الحادي عشر من بين 20 سباقا في البطولة بالموسم الحالي.

وحل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز الرابع في سباق اليوم خلف زميله الفنلندي فالتيري بوتاس الذي جاء في المركز الثالث.

وحقق فيتيل فوزه الـ46 في مسيرته في فورمولا1- وعزز موقعه في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين بفارق 14 نقطة عن هاميلتون.

وكان مايكل شوماخر هو آخر سائق الماني يفوز بسباق المجر من مركز أول المنطلقين عندما كان يسيطر على بطولة العالم في 2004 لينال لقبه السابع والأخير وقتها.