البث الحي
رياضة

شاهد: فيتيل يتوج بلقب جائزة المجر لفورمولا 1

30/7/2017

توج الألماني سيباستيان فيتيل سائق فريق فيراري اليوم الأحد بلقب سباق جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

وحصلت "فيراري" على المركزين الأول والثاني لينجح في زيادة الفارق في صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إلى 14 نقطة أمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وبدأ فيتيل السباق من مركز الانطلاق الأول وفرض هيمنته منذ البداية لينهي السباق متقدما على الفنلندي كيمي رايكونن زميله في فيراري.       

وجرى السباق على مضمار "هانغارورينغ" في بودابست والبالغ طوله 381.4 كيلومتر، علما بأنه السباق الحادي عشر من بين 20 سباقا في البطولة بالموسم الحالي.       

وحل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز الرابع في سباق اليوم خلف زميله الفنلندي فالتيري بوتاس الذي جاء في المركز الثالث.       

وحقق فيتيل فوزه الـ46 في مسيرته في فورمولا1- وعزز موقعه في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين بفارق 14 نقطة عن هاميلتون.       

وكان مايكل شوماخر هو آخر سائق الماني يفوز بسباق المجر من مركز أول المنطلقين عندما كان يسيطر على بطولة العالم في 2004 لينال لقبه السابع والأخير وقتها.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من رياضة

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)

الأهلي.. ناد يعرف كيمياء البطولات

الأهلي والزمالك
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)