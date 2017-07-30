شاهد: سان جيرمان يحول تأخره لفوز على موناكو ويحرز كأس السوبر الفرنسية

حول باريس سان جيرمان تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على موناكو في ملعب طنجة الكبير بالمغرب ليحتفظ بلقب كأس السوبر الفرنسية لكرة القدم.

ومنح المدافع جبريل سيديبي التقدم لموناكو بطل الدوري بعد مرور 30 دقيقة اثر تمريرة من زميله يوري تيليمانز أسكنها شباك الفونس أريولا حارس سان جيرمان.

وأدرك باريس سان جيرمان بطل الكأس التعادل بعد مرور ست دقائق على بداية الشوط الثاني من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة البرازيلي داني ألفيس، المنضم حديثا للفريق من يوفنتوس الإيطالي، لتسكن شباك موناكو.

وأرسل ألفيس، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، تمريرة حاسمة لزميله أدريان رابيو اسكنها برأسه في شباك موناكو في الدقيقة 63 ليمنح فريقه الفوز باللقب للمرة الخامسة على التوالي والسابعة في تاريخه.

وتوج سان جيرمان بلقبه الثالث في 2017 بعدما حصد لقب كأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية.

وحصد سان جيرمان لقب كأس السوبر للمرة الخامسة على التوالي والسابعة في تاريخه بعد أن فاز باللقب ست مرات من قبل في أعوام 1995 و1998 و2013 و2014 و2015 و2016.

واكتفى موناكو بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي وفشل في الفوز بلقبه الخامس في كأس السوبر بعد أن سبق له الفوز باللقب في أربع مرات أعوام 1961 و1985 و1997 و2000.

وينفرد اولمبيك ليون بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس السوبر برصيد ثمانية كؤوس حصدها في أعوام 1973 و2002 و2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2012.