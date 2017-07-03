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أرسنال يعرض 142 مليون يورو لضم مبابي

مبابي لاعب موناكو الفرنسي
مبابي لاعب موناكو الفرنسي
3/7/2017

دخل نادي أرسنال الإنجليزي في منافسة شرسة مع نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع لاعب كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، اليوم (الاثنين) فإن أرسنال قرر عرض مبلغ 142 مليون يورو لضم مبابي لاعب موناكو في تهديد واضح لريال مدريد.

وتقدّم ريال مدريد بعرض لموناكو بلغت قيمته 90 مليون يورو لضم اللاعب الشهر الماضي وهو ما لم يؤكده أو ينفيه نادي موناكو.

ونجح مبابي في جذب الأنظار إليه في الفترة الأخيرة مع موناكو سواء في مسابقة الدوري الفرنسي أو دوري أبطال أوربا هذا الموسم.

وسجل مبابي في الموسم الحالي للدوري الفرنسي 15 هدفًا، كما أنه قاد فريقه للتتويج بلقب المسابقة للمرة الثامنة في تاريخ النادي وبعد غياب 17 عامًا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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