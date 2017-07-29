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ناج من تحطم طائرة قتل فيه 71 شخصا يعود للمنافسات أمام برشلونة

ألان روشيل – وسط – مع اثنين من اللاعبين نجوا من الحادث
ألان روشيل – وسط – مع اثنين من اللاعبين نجوا من الحادث
29/7/2017

يعود "ألان روشل " وهو واحد من ثلاثة لاعبين في الفريق البرازيلي نجوا من حادث تحطم طائرة قتل فيه 71 شخصا في كولومبيا العام الماضي إلى المنافسات أمام فريق برشلونة.

وجاء في بيان لفريق شابكوينسي الجمعة أن اللاعب ألان روشل أحد الثلاثة لاعبين في الفريق البرازيلي الذي نجا من الحادث التحطم الذي راح ضحيته 71 شخصا في كولومبيا العام الماضي سيعود إلى المنافسات في السابع من أغسطس /آب أمام فريق برشلونة.

وقال النادي في بيانه ، عن المباراة الودية المقررة على ملعب "نو كامب" أن عودة ألان ستكون خطوة مهمة في برنامج تعافيه وستساعد في إحياء مسيرة النادي.

وأضاف البيان أنه ونظرا لأهمية هذه المباراة وحجم الأضواء المسلطة عليها فستكون أفضل توقيت لعودة اللاعب.

وفي نوفمبر /تشرين الثاني من العام الماضي سقطت طائرة فريق شابكوينسي وهي في طريقها إلى كولومبيا لمواجهة أتليتيكو ناسيونال في نهائي كأس سودامريكانا ، ونجا ستة فقط من 77 شخصا كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

والناجون الثلاثة من اللاعبين هم الظهير الأيسر روشل والمدافع نيتو وحارس المرمى جاكسون فولمان الذي بتر جزء من ساقه.

وقضى روشل أكثر من أسبوعين في مستشفى عقب الحادث وخضع لجراحة في الظهر.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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