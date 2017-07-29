شاهد: لاعب الإنتر يسجل هدفا في مرماه من منتصف الملعب

سجل الفرنسي جيفري كوندوجبيا لاعب إنتر ميلان الإيطالي هدفا بالخطأ في مرماه في مباراة التي جمعت فريقه ضد تشلسي في نهائي كأس الأبطال الدولية لكرة القدم في سنغافورة.

وكان الفريق الإيطالي متقدما بهدفين مقابل لا شيء عندما أرسل جيفري الكرة بشكل رائع من فوق الحارس دانيلي باديلي في الدقيقة 74 من المباراة.

وانتهت المباراة بفوز إنتر ميلان 2-1 ليتوج بالكأس.

وتقدم مهاجم الجبل الأسود ستيفان يوفيتيتش بهدف للإنتر في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، وأضاف لاعب الوسط الكرواتي الدولي إيفان بيريسيتش الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 53 بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة في الشباك.