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شاهد: لاعب الإنتر يسجل هدفا في مرماه من منتصف الملعب

29/7/2017

سجل الفرنسي جيفري كوندوجبيا لاعب إنتر ميلان الإيطالي هدفا بالخطأ في مرماه في مباراة التي جمعت فريقه ضد تشلسي في نهائي كأس الأبطال الدولية لكرة القدم في سنغافورة.

وكان الفريق الإيطالي متقدما بهدفين مقابل لا شيء عندما أرسل جيفري الكرة بشكل رائع من فوق الحارس دانيلي باديلي في الدقيقة 74 من المباراة.

وانتهت المباراة بفوز إنتر ميلان 2-1 ليتوج بالكأس.

وتقدم مهاجم الجبل الأسود ستيفان يوفيتيتش بهدف للإنتر في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، وأضاف لاعب الوسط الكرواتي الدولي إيفان بيريسيتش الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 53 بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة في الشباك.

المصدر : أسوشيتد برس
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