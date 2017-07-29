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رونالدو يغيب عن أول لقاء بين قطبي الكرة الإسبانية في أمريكا

كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد
كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد
29/7/2017

أكد منظمو لقاء القمة بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة والمقرر في مدينة ميامي الأمريكية السبت أن نجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو سيغيب عن هذه المواجهة.

وهذه هي المرة الأولى التي تقام فيها مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد (الكلاسيكو) في الولايات المتحدة، كما أنها المرة الثانية التي يلتقي فيها عملاقا الكرة الإسبانية خارج إسبانيا بعد المواجهة الأولى التي كانت في فنزويلا عام 1982.

وستقام المباراة التي تأتي في إطار بطولة كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم، في ملعب روك التابع لنادي "ميامي دولفينز" المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية والذي يتسع لنحو 65 ألف مشجع، ويتوقع أن تجتذب المباراة جمهورا كبيرا.

ويستعد رونالدو الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم في الموسم الماضي للمثول أمام محكمة إسبانية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي للإدلاء بشهادته في قضية تهرب ضريبي.

ويتهم الادعاء الإسباني رونالدو بأنه استخدم هيكلا تجاريا لإخفاء دخله من بيع الحقوق الملكية لصوره في إسبانيا بين 2011 و2014.

وأكد رونالدو مرارا أنه لم يرتكب أي مخالفة من هذا القبيل ، وقالت تقارير إعلامية أنه سيؤكد ذلك مجددا عند مثوله أمام المحكمة الإثنين المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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