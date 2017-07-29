البث الحي
رياضة

المصرية فريدة عثمان تفوز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للسباحة

29/7/2017

فازت السباحة المصرية فريدة عثمان بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق 50 م فراشة ضمن بطولة العالم للسباحة المقامة حاليا في المجر.

وقطعت فريدة السباق في زمن قدره 25.39 لتحقق رقما قياسيا أفريقيا جديدا.

وفازت السويدية سارة سيوستروم بالميدالية الذهبية بزمن قدره 24,60 ثانية متفوقة على الهولندية رانومي كروموفيديويو التي قطعت السباق في زمن قدره 25,38 ثانية متقدمة على فريدة عثمان بفارق جزء من الثانية.

وهذه هي أول ميدالية لمصر في بطولات العالم، كما ترفع عدد ميداليات العرب في تاريخ البطولة العالمية داخل الحوض الكبير إلى 9 ميداليات بعد الميداليات الثماني التي أحرزها التونسي أسامة الملولي وكانت عبارة عن ذهبيتان وفضيتان و4 برونزيات.

المصدر : الإتحاد الدولي للسباحة + وكالات
المزيد من رياضة

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)

الأهلي.. ناد يعرف كيمياء البطولات

الأهلي والزمالك
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)