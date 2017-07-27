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فيديو: لن تصدق ما أكله مسؤول فرنسي بسبب برشلونة

27/7/2017

أقدم رئيس بلدية بلدة فرنسية صغيرة على أكل طبق من الفئران أمام حشد من الناس تنفيذا لعهد قطعه على نفسه في رهان خاسر.

وكان تشارلز دايوت أقسم أن يأكل فئرانا في حال تأهل فريق برشلونة الإسباني وفوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في مارس الماضي.

وكان فريق باريس سان جيرمان فاز في مباراة الذهاب على نادي برشلونة بأربعة أهداف نظيفة ما جعل التوقعات تشير بنسبة كبيرة إلى تأهله إلى دور الثمانية وصعوبة تأهل الفريق الإسباني لكن برشلونة خالف التوقعات وحقق فوزا في مباراة الإياب بنتيجة 6-1 ليصعد إلى دور الثمانية.

تشارلز نشر الفيديو وهو يفي بهذا العهد مؤخرا، وهو يجلس في أحد المطاعم الذي حضر له طبقا من الفئران.

وعلق بعدها دايوت معزيا نفسه، قائلا إن طعم الفئران مشابه لطعم لحم الأرانب.

المصدر : الجزيرة مباشر
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