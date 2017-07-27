العهد اللبناني ينتزع فوزا تاريخيا من الزمالك في البطولة العربية

حقق فريق العهد اللبناني مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما انتزع انتصارا تاريخيا من فريق الزمالك المصري بهدف نظيف في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دور المجموعات للبطولة العربية

وأنعش العهد آماله في التأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة، بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، بفارق الأهداف خلف الفتح الرباطي المغربي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه 4 / صفر على النصر السعودي في وقت سابق الأربعاء.

في المقابل، تجمد رصيد الزمالك عند نقطة واحدة في المركز الثالث بترتيب المجموعة، بفارق الأهداف أمام النصر (متذيل الترتيب). ويدين العهد بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه أحمد زريق، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84، قبل أن تتضاعف معاناة الزمالك الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه محمود عبدالعاطي (دونجا) في الدقيقة 86 لضربة أحد لاعبي الفريق اللبناني بدون كرة.

وتأتي تلك الخسارة لتضاعف كثيرا من جراح الزمالك، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الأربع الأخيرة بمختلف المسابقات, وتزيد كثيرا من احتمالات إقالة مدربه البرتغالي أوجوستو إيناسيو.

ويلتقي العهد مع الفتح الرباطي في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة يوم السبت القادم، فيما يواجه الزمالك فريق النصر بالجولة ذاتها في نفس اليوم.