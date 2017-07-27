البث الحي
رياضة

العهد اللبناني ينتزع فوزا تاريخيا من الزمالك في البطولة العربية

26/7/2017

حقق فريق العهد اللبناني مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما انتزع انتصارا تاريخيا من فريق الزمالك المصري بهدف نظيف في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دور المجموعات للبطولة العربية

 

وأنعش العهد آماله في التأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة، بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، بفارق الأهداف خلف الفتح الرباطي المغربي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه 4 / صفر على النصر السعودي في وقت سابق الأربعاء.

في المقابل، تجمد رصيد الزمالك عند نقطة واحدة في المركز الثالث بترتيب المجموعة، بفارق الأهداف أمام النصر (متذيل الترتيب). ويدين العهد بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه أحمد زريق، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84، قبل أن تتضاعف معاناة الزمالك الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه محمود عبدالعاطي (دونجا) في الدقيقة 86 لضربة أحد لاعبي الفريق اللبناني بدون كرة. 

وتأتي تلك الخسارة لتضاعف كثيرا من جراح الزمالك، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الأربع الأخيرة بمختلف المسابقات, وتزيد كثيرا من احتمالات إقالة مدربه البرتغالي أوجوستو إيناسيو. 

ويلتقي العهد مع الفتح الرباطي في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة يوم السبت القادم، فيما يواجه الزمالك فريق النصر بالجولة ذاتها في نفس اليوم. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)

الأهلي.. ناد يعرف كيمياء البطولات

الأهلي والزمالك
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)