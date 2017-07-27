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الزمالك المصري يفسخ تعاقده مع إيناسيو بالتراضي

مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المصري
مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المصري
27/7/2017

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور أنه اتفق مع البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني لفريق الكرة على فسخ التعاقد بينهما بالتراضي.

وقال الزمالك عبر موقعه على الإنترنت "أكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أنه تم الاتفاق مع البرتغالي أوجوستو إيناسيو ومساعديه على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين".

وأضاف البيان "هذا الاتفاق جاء بعد الجلسة التي جمعت منصور مع إيناسيو في حضور وفد من السفارة البرتغالية في القاهرة".

وشهدت الأيام الماضية خلافات عنيفة بين إيناسيو ومرتضى منصور بسبب النتائج السيئة للفريق الأبيض وخسارته للقب الدوري وخروجه من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الزمالك صفر- 1 أمام العهد اللبناني ليصبح الفريق على أعتاب الخروج من البطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر حاليا.

وقبل الجلسة هدد رئيس نادي الزمالك بفتح تحقيق مع إيناسيو متهما إياه بالتسبب في النتائج السيئة للفريق مؤخرا.

وسيقود طارق يحيى المدرب المساعد الفريق في مباراته الأخيرة بدور المجموعات أمام النصر السعودي السبت المقبل.

المصدر : وكالات
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