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بالصور: الأسطورة الكاميرونية "روجيه ميلا" يعالج خطر الفيضانات بتدوير البلاستيك

ميلا يستذكر رقصته الشهير بمقر الفيفا 2009
ميلا يستذكر رقصته الشهير بمقر الفيفا 2009
26/7/2017

يتصدى نجم كرة القدم الكاميروني السابق روجيه ميلا، الذي نال شهرة عالمية واسعة بطريقة احتفاله عقب تسجيله الأهداف في نهائيات كأس العالم، للفيضانات من خلال برنامج صديق للبيئة.

وتدفع مؤسسة (قلب أفريقيا ) التابعة لميلا أموالا للشبان العاطلين عن العمل من أجل جمع المواد البلاستيكية التي تسد المصارف وتفاقم الفيضانات في الكاميرون ويتم بعد ذلك تحويل المخلفات إلى ألواح يمكن استخدامها بدلا من الخرسانة.

وقالت "إيفيلين ماسوك" التي تقيم في دوالا أكبر مدن الكاميرون إنه وعندما يهطل المطر تفيض الأنهار وتأتي الزجاجات البلاستيكية إلى المنازل وتتسبب في الأمراض وتنبعث منها روائح كريهة.

وشهدت مدن في الكاميرون منها العاصمة ياوندي بعضا من أسوأ الفيضانات في تاريخ البلاد في العامين الماضيين.

ودفع هذا مؤسسة (قلب أفريقيا) بالتعاون مع مجالس محلية وشركة لجمع القمامة إلى توظيف 300 شاب في ياوندي لجمع البلاستيك، ويعمل كل منهم ثلاثة أيام أسبوعيا مقابل 2500 فرنك أفريقي (خمسة دولارات) يوميا.

واستخدمت بالفعل ألواحا مصنوعة من بلاستيك تم جمعه في مشروعات إنشاء في ياوندي منها منشأة وطنية لكرة اليد.

وقال أرسيل إيتوندي مدير (قلب أفريقيا) إن المشروع جيد من أجل مستقبل البلاد، خاصة وإنه يتعلق بمكافحة التلوث ويمثل أيضا مصدرا للدخل وخلق الوظائف للشباب الكاميروني.

وذاع صيت ميلا (65 عاما) في بطولة كأس العالم لعام 1990 في إيطاليا بسبب رقصاته الشهيرة احتفالا بتسجيل الأهداف ثم أصبح بعد ذلك أكبر لاعب كرة قدم يسجل هدفا في كأس العالم عندما سجل في سن 42 عاما في العام 1994.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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