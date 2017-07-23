زيدان: رونالدو باق في ريال لعامين أو ثلاثة

أكد المدرب الفرنسي لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باق مع النادي الملكي لعامين إضافيين أو ثلاثة.

ووضع زيدان بذلك حدا للشائعات التي تتحدث عن إمكانية عودته إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال زيدان عشية اللقاء الودي مع يونايتد بالذات، أنه "كان هناك الكثير من الحديث المتعلق بكريستيانو، بأنه يريد الرحيل. أنا اؤمن بشيء واحد – كل مرة تحدثت فيها اليه، كان مسترخيا".

وواصل "إنه في عطلة وسيكون معنا في الخامس (من آب/اغسطس). أنا أسمع، كما كل الناس، لكن الأمر الوحيد الذي يهمني هو ما يريد القيام به في ريال مدريد. سيكون معنا يوم الخامس وأعتقد أنه سيبقى للعامين أو الثلاثة المتبقية له معنا".

ويخوض ريال مدريد الأربعاء المقبل مباراة ودية أخرى ضد مانشستر سيتي في لوس انجليس ثم يواجه غريمه المحلي برشلونة السبت في ميامي قبل عودة رونالدو إلى صفوفه.

واعتبر زيدان أن النجم البرتغالي "في عطلة مستحقة تماما بعد العام الذي خاضه. عليه أن يعود وسنرى متى سيكون بإمكانه اللعب. أنا متأكد من أنه سيكون جاهزا بأسرع وقت ممكن".

وأكد زيدان الذي توج فريقه بلقب دوري أبطال أوربا للموسم الثاني على التوالي وأحرز الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 2012، أن النادي الملكي سيكون جاهزا للدفاع عن لقبيه عندما يحين الوقت.

وأضاف "ندرك أن ما حققناه كان مذهلا والآن هناك كأس يجب اللعب عليها في الثامن (من الشهر المقبل)، ونحن نتحضر لذلك التاريخ لكي نبدأ (الموسم) بأفضل طريقة ممكنة".

ويلتقي ريال في الثامن من آب/اغسطس في العاصمة المقدونية سكوبيي مع يونايتد بالذات على الكأس السوبر الأوروبية التي تجمع بين بطلي دوري أبطال أوربا والدوري الأوربي "يوروبا ليغ"، المسابقة التي أحرزها الفريق الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه.

وأردف زيدان قائلا "كما الحال دائما، نريد محاولة الفوز بكل شيء نشارك فيه. هذا الأمر لن يتغير. هذا النادي يتمتع بالتاريخ، نعلم بأن الفوز بالألقاب هو ما يحفزنا وسنحاول القيام بالأمر ذاته هذا العام".

وستكون الفرصة قائمة أمام رجال زيدان لإحراز لقب آخر غير الكأس السوبر الأوربية عندما يلتقون برشلونة في 13 و16 آب/اغسطس على الكأس السوبر الإسبانية قبل أن يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري في 20 منه ضد مضيفه ديبورتيفو لا كورونيا.