الفيصلي الأردني ينتزع فوزا ثمينا من الأهلي المصري بهدف وحيد

اقتنص الفيصلي الأردني فوزا ثمينا من الأهلي المصري بهدف نظيف على استاد السلام في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى للبطولة العربية لكرة القدم التي انطلقت في مصر(السبت).

ويدين الفيصلي بالفضل في هذا الفوز ليوسف الرواشدة الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

واحتل الفيصلي المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق هدف واحد عن نصر حسين داي الجزائري المتصدر فيما حل الأهلي في المركز الثالث بفارق هدف أمام الوحدة الإماراتي متذيل الترتيب.

وكانت البطولة انطلقت في وقت سابق اليوم بفوز نصر حسين داي على الوحدة الإماراتي بهدفين ضمن المجموعة ذاتها.

وقاد الأهلي في مباراة السبت المدرب العام أحمد أيوب نظرا لوجود المدير الفني حسام البدري خارج البلاد حيث اعتمد أيوب على عدد من اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي مع الفريق.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط أداء متواضع من جانب الفريقين ولكن تحسن الأداء في الشوط الثاني.

وكان بمقدور الأهلي تسجيل العديد من الأهداف ولكن سوء الحظ وعدم الدقة في اللمسة الأخيرة حالا دون ذلك.

في الوقت الذي نجح فيه الفيصلي في تسجيل هدف الفوز مستغلا خطأ فادح لمدافع الأهلي محمد نجيب.

والتقى الأهلي والفيصلي مرتين من قبل في البطولة العربية وانتهيا بفوز الأهلي بـ 4/ صفر و 1/ صفر.