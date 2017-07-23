إيقاف اثنين من لاعبي منتخب السلفادور بسبب عض منافسين

قال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم إنه عاقب اثنين من لاعبي منتخب السلفادور بالإيقاف لعضهما منافسين من الفريق الأمريكي خلال مباراة في بطولة الكأس الذهبية.

وعوقب هنري روميرو بالإيقاف ست مباريات وداروين سيرين ثلاث مباريات بسبب واقعتين منفصلتين خلال انتصار الولايات المتحدة 2-صفر على السلفادور يوم الأربعاء.

وعض روميرو المهاجم الأمريكي جوزي ألتيدور في كتفه من الخلف بينما عض سيرين المدافع الأمريكي عمر جونزاليس في الشوط الثاني.

وأعلن الكونكاكاف عن العقوبات بداعي ارتكاب اللاعبين "تصرفا غير رياضي".

وودعت السلفادور تصفيات كأس العالم 2018 ولذلك سيتم إيقاف اللاعبين على الأرجح خلال كأس أمريكا الوسطى المقبلة أو تصفيات كأس العالم 2022 والتي ستنطلق في 2019.