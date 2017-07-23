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رياضة

إيقاف اثنين من لاعبي منتخب السلفادور بسبب عض منافسين

23/7/2017

قال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم إنه عاقب اثنين من لاعبي منتخب السلفادور بالإيقاف لعضهما منافسين من الفريق الأمريكي خلال مباراة في بطولة الكأس الذهبية.

وعوقب هنري روميرو بالإيقاف ست مباريات وداروين سيرين ثلاث مباريات بسبب واقعتين منفصلتين خلال انتصار الولايات المتحدة 2-صفر على السلفادور يوم الأربعاء.

وعض روميرو المهاجم الأمريكي جوزي ألتيدور في كتفه من الخلف بينما عض سيرين المدافع الأمريكي عمر جونزاليس في الشوط الثاني.

وأعلن الكونكاكاف عن العقوبات بداعي ارتكاب اللاعبين "تصرفا غير رياضي".

وودعت السلفادور تصفيات كأس العالم 2018 ولذلك سيتم إيقاف اللاعبين على الأرجح خلال كأس أمريكا الوسطى المقبلة أو تصفيات كأس العالم 2022 والتي ستنطلق في 2019.

المصدر : رويترز
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