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شاهد: محمد صلاح يقود ليفربول للتتويج بكأس الدوري الإنجليزي في آسيا

22/7/2017

سجل النجم المصري محمد صلاح ثاني أهدافه بقميص فريقه الجديد ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

وتوج ليفربول السبت بلقب بطولة "كأس الدوري الإنجليزي في آسيا" إثر الفوز على ليستر سيتي 2/1 في المباراة النهائية.

وعلى ملعب استاد هونغ كونغ الذي احتضن منافسات البطولة، افتتح المهاجم الجزائري إسلام سليماني التسجيل لليستر سيتي في الدقيقة 12.

بعدها قلب ليفربول موازين المباراة لصالحه وحسمها بهدفين لمحمد صلاح وفيليبي كوتينيو في الدقيقتين 20 و44 لينتزع اللقب.

وواصل محمد صلاح بذلك بدايته القوية ضمن صفوف ليفربول حيث كان قد سجل للفريق أيضا هدف التعادل 1 / 1 في شباك ويغان في 14 من يوليو/تموز الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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