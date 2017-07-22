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شاهد: تشلسي يهزم أرسنال بثلاثية نظيفة

22/7/2017

تغلب تشلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على أرسنال 3/صفر في المباراة الودية التي جمعت بينهما في الصين السبت ضمن استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد.

وعلى ملعب بجين الوطني "عش الطائر" أنهى تشلسي الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما ويليان بورخيس دا سيلفا وميشي باتشواي في الدقيقتين 40 و42.

وبعد ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني أضاف باتشواي الهدف الثاني له والثالث لتشيلسي ولم ينجح أرسنال في الرد علما بأنه حقق الفوز في مباراتيه الوديتين السابقتين أمام سيدني الأسترالي 2/صفر وويسترن سيدني وانديررز الأسترالي 3/1. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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