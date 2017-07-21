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رفع عدد المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا إلى 24 وإقامتها صيفا

أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (أرشيفية)
أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (أرشيفية)
20/7/2017

أقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الخميس) رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الافريقية من 16 إلى 24 اعتبارا من نسخة 2019، كما أقر إقامتها في الصيف بدلا من الشتاء.

وكانت البطولة الأفريقية التي تقام مرة كل عامين، وتنظم في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، ما كان يشكل موضع انتقاد من الأندية الأوربية التي تضطر للاستغناء عن لاعبين أفارقة خلال مرحلة مهمة من الموسم الكروي، أو حتى تدفع لاعبين لرفض المشاركة مع منتخبات بلادهم مفضلين التركيز على أدائهم مع الأندية.

وفي أعقاب ندوة للاتحاد الأفريقي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء في الرباط حضرها رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جياني انفانتينو ونظيره الإفريقي أحمد أحمد، أقرت اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري الخميس "زيادة عدد المنتخبات إلى 24 منتخبا بدءا من نسخة 2019 (في الكاميرون)، على أن تقام البطولة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز"، بحسب بيان صادر عن الاتحاد.

لكن الاتحاد أشار إلى أن البطولة ستظل تقام مرة كل عامين.

وعلى رغم أن زيادة عدد المشاركين ستمنح الفرصة لدول أكثر للمشاركة في أهم بطولة قارية، إلا أن ذلك يتطلب زيادة عدد الملاعب لإقامة البطولة، ما قد يؤثر على قدرة دول عدة على استضافتها.

وكان الرئيس الجديد للاتحاد الافريقي تعهد عقب انتخابه خلفا للكاميروني عيسى حياتو في مارس/آذار الماضي، بإجراء مراجعة دقيقة لكرة القدم الأفريقية، مشيرا إلى أن مستقبلها يشكل إحدى أولويات مهامه الجديدة.

ورفض حياتو، الذي هيمن على كرة القدم الأفريقية لنحو ثلاثة عقود، باستمرار اقتراحات نقل إقامة البطولة إلى يونيو/حزيران، بذريعة أن الطقس يكون حارا جدا في شمال أفريقيا، ورطبا جدا في غربها ووسطها، وباردا جدا في جنوبها.

إلا أن موقف حياتو كان أيضا مرتبطا بعدم رغبته في الخضوع للضغط الأوربي، لأن المنتخبات الوطنية والأندية الأفريقية تلعب بشكل منتظم خلال يونيو/حزيران دون آثار سلبية لذلك.

وخصصت ندوة الاتحاد الأفريقي لدراسة واعتماد تغييرات تظهر مسابقتي كأس الأمم الأفريقية ودوري أبطال أفريقيا بحلة جديدة.

وأقر المجتمعون الإبقاء على الصيغة الحالية لمسابقات الأندية (دوري الأبطال وكأس الاتحاد) مع تغيير في الروزنامة، لتبدأ على الغالب في أغسطس/آب وتنتهي في مايو/أيار من السنة التالية، كما هي الحال بالنسبة إلى مسابقات الأندية الأوربية.

وكانت مسابقات الأندية تبدأ في الجزء الأول من السنة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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