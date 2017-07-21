الأسباني موراتا يوقع لتشيلسي الإنجليزي

أعلن تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اكمال إجراءات التعاقد مع المهاجم الأسباني الفارو موراتا من ريال مدريد لمدة خمس سنوات.

وأعلن النادي اللندني قبل يومين توصله لاتفاق لضم موراتا، 24 عاما، الذي اجتاز الفحص الطبي وسينضم للفريق خلال جولته الآسيوية استعدادا للموسم الجديد.

ونقل موقع النادي على الإنترنت عن موراتا قوله إنه "سعيد للغاية لوجودي هنا. شعور رائع أن أصبح جزءا من هذا النادي الكبير. أتطلع للعمل بجدية وتسجيل الكثير من الأهداف بقدر المستطاع والفوز بأكبر عدد من البطولات".

وذكرت تقارير صحفية أن تشيلسي دفع نحو 70 مليون جنيه استرليني، نحو 90 مليون دولار، لضم موراتا ليصبح صاحب الرقم القياسي في تعاقدات تشيلسي بعد تجاوز مواطنه فرناندو توريس الذي انضم للنادي في 2011 مقابل 50 مليون استرليني.

وسعى تشيلسي للتعاقد مع مهاجم جديد بعد توقعات برحيل مهاجمه المولود في البرازيل دييجو كوستا عن النادي في ظل عدم سفره مع الفريق في الجولة التي تسبق الموسم والتي تشمل الصين وسنغافورة.

وقال مايكل ايمينالو مدير الإدارة الفنية في النادي الإنجليزي إن موراتا أظهر تميزه في أكبر الأندية، وكفاءته ستمنح الفريق والمدرب انطونيو كونتي دفعة كبيرة.

وخاض موراتا، الصاعد من فرق الناشئين بريال مدريد، أول مباراة له عام 2010 إلا أنه رحل بعدها بأربعة أعوام إلى يوفنتوس.

وساعد الفريق الإيطالي في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 وسجل هدف التعادل الحاسم أمام ريال مدريد في قبل النهائي.

واستغل ريال مدريد بندا في عقده مع يوفنتوس ليستعيد مهاجمه الشاب العام الماضي ليساعد الفريق في الفوز بلقب الدوري الاسباني وثاني لقب لدوري الأبطال على التوالي لكنه غالبا ما جلس على مقاعد البدلاء.

وسجل موراتا 20 هدفا في 17 مباراة خاضها كأساسي فقط في كل المسابقات التي خاضها النادي الملكي، ليصبح أكثر مهاجمي ريال مدريد تسجيلا للأهداف مقارنة بالمشاركة في المباريات.

وسجل موراتا أيضا تسعة أهداف في 20 مباراة مع منتخب اسبانيا بينها ثلاثة في بطولة أوروبا العام الماضي في فرنسا.