مدرب أرسنال يؤكد تعرض بعض لاعبيه لتسمم غذائي

أكد الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء، تعرض بعض لاعبي فريقه لتسمم غذائي خلال معسكرهم بالصين.

وفي تصريح صحفي، قال فينغر "والكوت وكولاسيناتش ومرتساكر وجيرو تعرضوا للتسمم الغذائي إضافة إلى معاناة أحد العاملين في غرفة ملابس الفريق من حالة إعياء شديدة".

وأضاف "يوجد فيروس في معسكر الفريق، الطبيب يعتقد أنه تسمم غذائي، أنا لا أعلم ماذا أكل اللاعبون".

وغاب عن تشكيلة أرسنال، في مباراته أمام بايرن ميونيخ الألماني قائد الفريق ميرتساكر الذي أصيب بالإعياء قبل بداية اللقاء، ما أدى إلى إشراك محمد النني في التشكيل الأساسي بدلًا منه.

كما غاب الفرنسى أوليفيه جيرو لنفس السبب، وخرج البوسنى كولاسيناتش مستبدلًا في الشوط الأول من المباراة بعد تعرضه للقيء.