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شاهد: البرتغال تهزم المكسيك وتفوز بالمركز الثالث في كأس القارات

2/7/2017

فاز منتخب البرتغال بالمركز الثالث في بطولة كأس القارات لكرة القدم عقب تغلبه على منتخب المكسيك 2-1 في مباراة مثيرة ومتوترة.

وسجل البرتغالي لويس نيتو الهدف الأول للمكسيك بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 54 وأدرك المدافع بيبي التعادل لبلاده في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وسجل أدريان سيلفا هدف الانتصار للبرتغال من ركلة جزاء في الدقيقة 104 بينما أهدر زميله أندريه سيلفا ركلة جزاء في الدقيقة 17.

وأنهى كل فريق المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البرتغالي نيلسون سيميدو والمكسيكي راؤول خيمنيز خلال الوقت الإضافي.

وخاضت البرتغال المباراة بدون القائد كريستيانو رونالدو الذي حصل على إذن للرحيل بعد الخسارة في الدور قبل النهائي أمام تشيلي بركلات الترجيح.

المصدر : رويترز
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