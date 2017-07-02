الأسترالي هورن يفوز بلقب منظمة الملاكمة العالمية لوزن الوسط

فاجأ الاسترالي جيف هورن الملاكم الفلبيني ماني باكياو في نزال دام ليفوز بإجماع آراء الحكام ويحرز لقب منظمة الملاكمة العالمية لوزن الوسط أمام 50 ألف مشجع اليوم الأحد.

واحتسب الحكام المدرس السابق هورن (29 عاما) فائزا على باكياو، بطل العالم في ثمانية أوزان مختلفة، بنتيجة 117-111 و115-113 و115-113.

وقال هورن "كنت أؤمن منذ الصغر بأن بإمكاني فعل ذلك" مضيفا أنه يرحب بإمكانية خوض نزال جديد ضد باكياو.

وخلال المباراة التي نظمت في أستراليا، ولم يستطع باكياو اللعب بأسلوبه المعتاد في الجولات الأولى بسبب قوة منافسه الأسترالي الأطول قامة والأثقل وزنا، لكن بدا أنه دخل أجواء النزال بمرور الوقت وشعور هورن بالإرهاق.

ومع سيل الدماء من الملاكمين بعد اصطدامهما بصورة غير متعمدة، شن باكياو الأعسر (38 عاما) هجوما شديدا على هورن كاد أن ينهي النزال في الجولة التاسعة.

لكن الملاكم الاسترالي المرهق، الذي أصيب بقطع فوق عينه اليمنى في الجولة الثانية، قاتل بشجاعة خلال الجولات الثلاث الأخيرة ليفوز في قرار ربما أدهش البعض بالنظر لهيمنة باكياو في الجولات النهائية.

وقال باكياو "إنه قرار صعب للغاية. لم أتوقع ذلك على الإطلاق. هذا جزء من اللعبة. إنه قرار الحكام وأنا أحترمه".

وقال باكياو، الذي كان يأمل في تحقيق الفوز من أجل بدء محادثات لخوض مواجهة أخرى ضد فلويد مايويذر جونيور، إنه سيلتزم "بالتأكيد" بخوض نزال آخر أمام هورن مثلما ينص العقد.