موراتا في طريقه إلى تشيلسي مقابل 91 مليون دولار

أعلن تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاربعاء أنه وافق على صفقة لضم الفارو موراتا مهاجم ريال مدريد

وأن حسم التعاقد يتوقف على موافقة اللاعب الدولي الإسباني على البنود الشخصية في عقده واجتيازه للفحص الطبي.

وساعد اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، الذي ربطت وسائل إعلام بريطانية بينه وبين الانتقال لمانشستر يونايتد في بداية فترة الانتقالات الحالية، مدريد على الفوز بلقبه الثاني على التوالي بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأعلن النادي في بيان "اتفق نادي تشيلي مع ريال مدريد على بنود انتقال الفارو موراتا لستامفورد بريدج".

وسجل موراتا، الذي عاد لريال العام الماضي عقب فترة أمضاها في يوفنتوس، 20 هدفا ليقود ريال لانتزاع لقبي دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري الأبطال.

وأمضى موراتا أغلب الموسم الماضي على مقاعد البدلاء.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية سيدفع نحو 70 مليون إسترليني (91 مليون دولار) مقابل ضم موراتا.