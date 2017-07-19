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أموال باريس سان جيرمان تطيح بأحلام الإنجليز في ضم نيمار

اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا
اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا
19/7/2017

ذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية الأربعاء أن ناديي "مانشستر يونايتد وتشيلسي " الإنجليزيين تراجعا عن فكرة ضم اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقالت الصحيفة، إن الناديين الإنجليزيين تراجعا عن فكرة ضم اللاعب البرازيلي، بعدما كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن رغبته في التعاقد مع نجم برشلونة مقابل دفع 195 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي المدرج في تعاقده مع النادي الكتالوني.

وأفادت تقارير صحفية في البرازيل أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما وافق على عرض من باريس سان جيرمان، بعدما أعلن الأخير استعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي المدرج في عقد اللاعب مع برشلونة، والذي تم رفع قيمته إلى 195 مليون يورو في أول يوليو / تموز الجاري.

وكان باريس سان جيرمان قد نفى صحة المعلومات الواردة في تقارير الصحف البرازيلية عن هذا الموضوع.

وألقى كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي بكل أوراقهما في سوق الانتقالات الصيفية الحالي من أجل الفوز بمهاجمين من العيار الثقيل.

وبالفعل نجح مانشستر يونايتد في خطف المهاجم البلجيكي "روميلو لوكاكو " وضمه لصفوفه مقابل 75 مليون يورو، قبل تشيلسي، الذي كان يرغب في التعاقد مع اللاعب أيضا، ليستمر بطل الدوري الإنجليزي في عملية البحث عن مهاجم جديد، خاصة بعد أن استغنى عن الإسباني دييغو كوستا نهاية الموسم الماضي.

يذكر أن برشلونة أكد في بيان له الثلاثاء أن نيمار لن يرحل عن صفوف الفريق.  

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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