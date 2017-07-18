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توتي مديرا لروما

18/7/2017

قال نادي روما الايطالي لكرة القدم إنه عين فرانشيسكو توتي في منصب مدير النادي.

وخاض توتي مباراته الأولى مع روما وهو في عمر 16 عاما، ولعب مع 16 مدربا مختلفا خلال 25 موسما مع نادي العاصمة التي ولد فيها.

وقال روما إن توتي، 40 عاما، الآن "يتطلع لنقل الحماس والعزيمة التي كانت لديه كلاعب إلى منصبه الجديد… حيث سيبدأ عمله كمدير لنادي طفولته".

وشارك توتي في 786 مباراة وأحرز 307 أهداف من بينها 250 هدفا في الدوري وهو ثاني أعلى لاعب من حيث رصيد الاهداف في الدوري خلف سيلفيو بيولا في الفترة من 1929 وحتى 1954.

وقال توتي، الذي سيعمل مع مونشي المدير الرياضي وايزيبيو دي فرانشيسكو المدرب الجديد لفريق العاصمة، إنه يتمنى أن يكون له نفس التأثير الذي كان له كلاعب.

وأحرز توتي، المتوج بكأس العالم 2006 مع ايطاليا، لقب الدوري مرة واحدة كانت في 2001 اضافة للقبين في الكأس.

المصدر : رويترز
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