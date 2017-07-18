اعتقال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في تحقيقات فساد

قالت الشرطة الإسبانية إنها اعتقلت إنخيل ماريا بيار رئيس اتحاد كرة القدم بعد مداهمة مكاتب عدة في مدريد في إطار تحقيقات في مزاعم فساد.

وأضافت الشرطة في بيان أنها اعتقلت أيضا جوركا ابن بيار إضافة إلى مسؤولين تنفيذيين آخرين في كرة القدم بداعي تورطهم في مزاعم احتيال واختلاس.

كما أكدت المحكمة العليا في إسبانيا أن أحد قضاة التحقيق بها إضافة إلى محققين في قضايا فساد يقودون التحقيق.

ولم يتسن على الفور الوصول لمسؤولي الاتحاد الإسباني للتعليق.

ويشغل بيار منصب رئيس الاتحاد الاسباني للعبة منذ قرابة 30 عاما كما أنه عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للعبة.