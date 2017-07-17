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وست بروميتش الإنجليزي يضم المصري أحمد حجازي

لاعب كرة القدم المصري أحمد حجازي
لاعب كرة القدم المصري أحمد حجازي
17/7/2017

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، اليوم الإثنين، تعاقده مع لاعب كرة القدم المصري أحمد حجازي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الاستعارة.

ووفقًا لبيان عبر موقع النادي على الإنترنت "تم التعاقد مع حجازي لمدة موسم واحد فقط على سبيل الاستعارة، بعد الاتفاق مع النادي الأهلي المصري على كافة التفاصيل المالية الخاصة بالتعاقد" وذلك من دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وأضاف البيان "تم ضم حجازي على سبيل الاستعارة مع خيار إمكانية الشراء نهائيًا آخر الموسم".

من جانبه، أعرب توني بوليس المدير الفني للفريق الكروي عن سعادته للتعاقد مع حجازي قائلًا "أنا سعيد للتعاقد مع حجازي، فهو صفقة جيدة، ولعب للعديد من الأندية، وسيكون مفيدًا لنا".

وقال جون ويليامز رئيس النادي "حرصنا على متابعة حجازي خلال مشاركات الأهلي المصري في بطولة أفريقيا، وجذب أنظارنا لنفكر في التعاقد معه".

جدير بالذكر أن أحمد حجازي بدأ مسيرته في النادي الإسماعيلي المصري قبل أن ينتقل إلى صفوف فيورنتينا وبيروجيا الإيطاليين، ثم إلى الأهلي المصري قبل الذهاب للدوري الإنجليزي.

المصدر : الأناضول
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