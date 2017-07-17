الأهلي يهزم الزمالك بهدفين ويحرز الدوري بدون هزائم

احتفل النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عبر الفوز على غريمه التاريخي الزمالك /2صفر الاثنين

في مباراة الديربي 114 التي جمعت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز لنجمه وليد سليمان، الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 41، ولمهاجمه النيجيري جونيور اجايي الذي تكفل بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 89.

وكان الأهلي هو الطرف الأفضل على مدار شوطي المباراة وأضاع لاعبوه العديد من الفرص المحققة في الوقت الذي اعتمد فيه الزمالك على الأسلوب الدفاعي ولم ينجح في تهديد مرمى شريف إكرامي حارس الأهلي سوى في مرات قليلة.

ونجح الأهلي في إنهاء الموسم دون هزيمة للمرة السابعة في تاريخه بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها 25 انتصارا وتعادل تسع مرات لينهي الموسم برصيد 84 نقطة بعد أن ضمن الفوز باللقب قبل أربع جولات من النهاية.

وحقق الأهلي الإنجاز ذاته ست مرات من قبل في مواسم /1975 1976 و/1978 1979 و1985 1986/ و1999/1998 و2005/2004 و.2006/2005

وانتهت مباراة الدور الأول والتي أقيمت بملعب بتروسبورت بفوز الأهلي على الزمالك بهدفين نظيفين أيضا سجلهما مؤمن زكريا وجونيور أجايي.

والتقى الفريقان في 114 مباراة بالدوري فاز الأحمر في 42 مباراة مقابل 25 مباراة للأبيض وتعادل الفريقان في 47 مباراة.

والتقى الفريقان على مدار تاريخهما في 173 مباراة بواقع 114 مباراة في

الدوري و31 في كأس مصر وخمس مرات في كأس السوبر المصري وثمان مرات في دوري أبطال أفريقيا ومرة وحيدة بكأس السوبر الأفريقي كما التقيا وديا 16 مرة، وفاز الأهلي 71 مرة في هذه المواجهات مقابل 41 انتصارا للزمالك وتعادلا 60 مرة.

ويرجع أخر فوز للزمالك على الأهلي في الدوري الممتاز إلى موسم 2007/2006 عندما فاز الفريق بهدفين دون رد.

ويعد الأهلي أكثر الفرق تتويجا بالدوري بواقع 39 مرة كما أنه الممثل الوحيد للكرة المصرية حاليا في المسابقات الافريقية بعد تأهله لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا وخروج الزمالك من دور الستة عشر للمسابقة ذاتها بجانب توديع سموحة لمنافسات الكونفدرالية من دور المجموعات.