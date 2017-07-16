موريتانيا: لم نطلب سحب تنظيم كأس العالم من قطر

نفى الاتحاد الموريتاني لكرة القدم أن يكون قد طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر، كما نفى الفيفا ما نشرته صحيفة سويسرية عن تسلمه طلبًا كهذا.

وقال الاتحاد الموريتاني في بيان نشره السبت عبر صفحته بـ "فيسبوك"، إنه لم يطلب نهائيًا سحب كأس تنظيم كأس العالم من قطر، سواء كان ذلك بشكل رسمي أو غير رسمي.

وشدد البيان على أن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم لم يرسل أي رسالة للفيفا بهذا الخصوص، كما لم تطلب منه الدولة الموريتانية نهائياً اتخاذ أي إجراء بهذا الصدد.

ودعا الاتحاد الموريتاني لكرة القدم الجمهور الرياضي والرأي العام الوطني إلى أخذ الحيطة والحذر لدى قراءة أي خبر من هذا النوع، لأن الاتحاد عود الجمهور على الشفافية التامة في التعاطي الإعلامي معه بشأن ما تتخذه من قرارات ومواقف.

وفي وقت سابق من صباح السبت، قالت صحيفة "لوكال" السويسرية، إن 6 عربية (السعودية واليمن وموريتانيا والإمارات والبحرين ومصر) تقدمت بطلب إلى مجلس إدارة الاتحاد لسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر.

لكن وكالة رويترز نقلت عن الفيفا، الأحد، نفيه تسلم طلب بسحب تنظيم كأس العالم من قطر، وقال إن رئيسه جياني إنفانتينو لم يستقبل أي وثيقة متعلقة بهذا الشأن.

وقال متحدث باسم الفيفا إن رئيس الفيفا لم يستقبل أي خطاب كهذا وبالتالي لم تصدر منه تعليقات في هذا الأمر.

وأضاف "كما قلنا بالفعل، الفيفا على تواصل بشكل منتظم مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم 2022 واللجنة العليا للمشاريع والإرث للتعامل مع شؤون متعلقة بكأس العالم 2022".

وقال مصدر مطلع على أنشطة الحكومة القطرية المتعلقة باستعدادات كأس العالم إن قطر على دراية بأن السعودية ودول أخرى ضالعة في هذا التحرك؛ لكن معلوماته تقول إن قطر لم تتسلم هذا الخطاب حتى الآن.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".

وبعدها بيومين أعلنت موريتانيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وهو الإجراء الذي رفضته عدة أحزاب سياسية موريتانية داعية الحكومة إلى التراجع الفوري عن قرارها، معلنة في بيانات منفصلة رفضها إقحام البلد في خلافات بين الأشقاء.