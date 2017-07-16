البث الحي
رياضة

موريتانيا: لم نطلب سحب تنظيم كأس العالم من قطر

الاتحاد الموريتاني لكرة القدم ينفي تقديمه طلبًا للفيفا بسحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر
الاتحاد الموريتاني لكرة القدم ينفي تقديمه طلبًا للفيفا بسحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر
16/7/2017

نفى الاتحاد الموريتاني لكرة القدم أن يكون قد طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر، كما نفى الفيفا ما نشرته صحيفة سويسرية عن تسلمه طلبًا كهذا.

وقال الاتحاد الموريتاني في بيان نشره السبت عبر صفحته بـ "فيسبوك"، إنه لم يطلب نهائيًا سحب كأس تنظيم كأس العالم من قطر، سواء كان ذلك بشكل رسمي أو غير رسمي.

وشدد البيان على أن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم لم يرسل أي رسالة للفيفا بهذا الخصوص، كما لم تطلب منه الدولة الموريتانية نهائياً اتخاذ أي إجراء بهذا الصدد.

ودعا الاتحاد الموريتاني لكرة القدم الجمهور الرياضي والرأي العام الوطني إلى أخذ الحيطة والحذر لدى قراءة أي خبر من هذا النوع، لأن الاتحاد عود الجمهور على الشفافية التامة في التعاطي الإعلامي معه بشأن ما تتخذه من قرارات ومواقف.

وفي وقت سابق من صباح السبت، قالت صحيفة "لوكال" السويسرية، إن 6 عربية (السعودية واليمن وموريتانيا والإمارات والبحرين ومصر) تقدمت بطلب إلى مجلس إدارة الاتحاد لسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر.

لكن وكالة رويترز نقلت عن الفيفا، الأحد، نفيه تسلم طلب بسحب تنظيم كأس العالم من قطر، وقال إن رئيسه جياني إنفانتينو لم يستقبل أي وثيقة متعلقة بهذا الشأن.

وقال متحدث باسم الفيفا إن رئيس الفيفا لم يستقبل أي خطاب كهذا وبالتالي لم تصدر منه تعليقات في هذا الأمر.

وأضاف "كما قلنا بالفعل، الفيفا على تواصل بشكل منتظم مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم 2022 واللجنة العليا للمشاريع والإرث للتعامل مع شؤون متعلقة بكأس العالم 2022".

وقال مصدر مطلع على أنشطة الحكومة القطرية المتعلقة باستعدادات كأس العالم إن قطر على دراية بأن السعودية ودول أخرى ضالعة في هذا التحرك؛ لكن معلوماته تقول إن قطر لم تتسلم هذا الخطاب حتى الآن.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".

وبعدها بيومين أعلنت موريتانيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وهو الإجراء الذي رفضته عدة أحزاب سياسية موريتانية داعية الحكومة إلى التراجع الفوري عن قرارها، معلنة في بيانات منفصلة رفضها إقحام البلد في خلافات بين الأشقاء.

المصدر : الأناضول + رويترز
المزيد من رياضة

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)