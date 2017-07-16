مقتل 8 أشخاص في تدافع خلال مباراة كرة قدم بالسنغال

قتل 8 أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون، السبت، في ملعب "ديمبا ديوب" في العاصمة السنغالية دكار، جراء اشتباكات بين المشجعين أسفرت عن تدافع وانهيار جزء من جدار الملعب.

وقال وزير الرياضة السنغالي، مطر با، إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لاقوا حتفهم، نتيجة تدافع في استاد لكرة القدم في دكار خلال مباراة بين فريقين محليين، لافتًا إلى أن الارتباك الناجم عن المشاجرة أدى إلى التدافع.

ونشبت مشاجرة بين مشجعي فريقي أواكام وستاد دي مبور في ملعب "ديمبا ديوب"، أسفرت عن تدافع وانهيار جزء من جدار الملعب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد جدران الملعب إنهار جراء التدافع، بينما كان المشجعون يحاولون الخروج من الملعب بعد انتهاء المباراة بين الفريقين، مشيرة إلى سقوط العديد من الجرحى.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أنه لدى انتهاء الوقت الإضافي للمباراة وقع تراشق بمقذوفات مما استدعى تدخل الشرطة لتفريق المشجعين الذين كان المدرج مكتظا بهم.

وأوضحت أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.

وتعرض السنغال خلال العام الجاري لانتقادات حادة بسبب خروقات أمنية حصلت خلال فعاليات ضخمة، ولا سيما مقتل عشرات الاشخاص خلال حفل ديني في أبريل/نيسان الماضي.

وحوادث التدافع المميتة في مباريات كرة القدم، شائعة في أفريقيا نظرًا لتدني معايير السلامة.

وقتل ما لا يقل عن 17 شخصا وأصيب العشرات في تدافع خلال مباراة بأنغولا في فبراير/شباط عندما اقتحم مئات المشجعين الملعب.