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تقرير: 6 دول عربية طلبت سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
15/7/2017

نقل موقع سويسري عن جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن ست دول عربية تقدمت بطلب إلى مجلس إدارة الاتحاد لسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر.

وقال إنفانتينو لموقع "ذا لوكال" السويسري (السبت): "تقدّمت ست دول بطلب لسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر وهي السعودية واليمن وموريتانيا والإمارات والبحرين ومصر"، وهي دول شاركت في حصار قطر مؤخرا أو اتخذت إجراءات ضدها في السياق ذاته.

وتابع: "تلقينا تهديدات من الدول الستة بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر حفاظًا على سلامة الجماهير والمنتخبات المشاركة في البطولة العالمية".

وأوضح رئيس "فيفا" في تصريحاته أن "الدول العربية الستة استندت في طلبها إلى المادة رقم 85 التي تتيح سحب ملفات التنظيم من دول وتحويلها إلى أخرى حال وجود ظروف طارئة، واعتبرت الدول العربية أن دعم قطر للإرهاب أمر طارئ"، وهو اتهام تنفيه الدوحة بشدة.

وأضاف: "الدول أكدت أنه في حالة رفضنا ذلك الطلب، فإنها ستتقدم بمقترح آخر إلى الدول الأعضاء (في الجمعية العمومية للفيفا) ليتم التصويت على سحب التنظيم من قطر".

واختتم رئيس أكبر منظومة رياضية في العالم تصريحاته بالإشارة إلى أن "نقل تنظيم كأس العالم من دولة إلى أخرى، لا يعتبر أمرا غير مسبوق؛ إذ حدث من قبل مرة واحدة عندما فازت كولومبيا بتنظيم مونديال 1986 قبل أن تتراجع عن التنظيم ليتم منحه إلى المكسيك".

وفي 5 يونيو/ حزيران المنصرم، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وفرضت عليها حصاراً برياً وبحريا وجوياً، فيما نفت الدوحة الاتهامات، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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