البث الحي
رياضة

الفيفا ينفي تسلّم طلب بسحب تنظيم كأس العالم من قطر

16/7/2017

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تلقيه طلبا من دول عربية بسحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر بزعم دعمها للإرهاب.

وكان موقع "ذا لوكال" السويسري على الإنترنت ذكر أن السعودية واليمن وموريتانيا والإمارات والبحرين ومصر بعثوا خطابا جماعيا إلى الفيفا يطلبون فيه استبعاد قطر من تنظيم كأس العالم بموجب المادة 85 من ميثاق الاتحاد الدولي التي تتيح سحب ملفات التنظيم من دول حال وجود ظروف طارئة.

وقال تقرير "ذي لوكال" إن الدول العربية الست، والتي أعلنت الشهر الماضي قطع العلاقات مع قطر، طلبت من الفيفا سحب تنظيم كأس العالم 2022 من الدوحة بزعم أنها تشكل "قاعدة للإرهاب".

لكن الفيفا قال إن رئيسه جياني إنفانتينو لم يستقبل أي وثيقة متعلقة بهذا الشأن.

وقال متحدث باسم الفيفا لوكالة رويترز: "رئيس الفيفا لم يستقبل أي خطاب كهذا وبالتالي لم تصدر منه تعليقات في هذا الأمر".

وأضاف: "كما قلنا بالفعل. الفيفا على تواصل بشكل منتظم مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم 2022 واللجنة العليا للمشاريع والإرث للتعامل مع شؤون متعلقة بكأس العالم 2022".

وقال مصدر مطلع على أنشطة الحكومة القطرية المتعلقة باستعدادات كأس العالم إن قطر على دراية بأن السعودية ودول أخرى ضالعة في هذا التحرك لكن معلوماته تقول إن قطر لم تتسلم هذا الخطاب حتى الآن.

ومن المقرر أن يقام كأس العالم 2022 في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الاول تجنبا لإقامتها في أجواء شديدة الحرارة في موعدها المعتاد صيفا.

المصدر : رويترز
المزيد من رياضة

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)