الفيفا ينفي تسلّم طلب بسحب تنظيم كأس العالم من قطر

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تلقيه طلبا من دول عربية بسحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر بزعم دعمها للإرهاب.

وكان موقع "ذا لوكال" السويسري على الإنترنت ذكر أن السعودية واليمن وموريتانيا والإمارات والبحرين ومصر بعثوا خطابا جماعيا إلى الفيفا يطلبون فيه استبعاد قطر من تنظيم كأس العالم بموجب المادة 85 من ميثاق الاتحاد الدولي التي تتيح سحب ملفات التنظيم من دول حال وجود ظروف طارئة.

وقال تقرير "ذي لوكال" إن الدول العربية الست، والتي أعلنت الشهر الماضي قطع العلاقات مع قطر، طلبت من الفيفا سحب تنظيم كأس العالم 2022 من الدوحة بزعم أنها تشكل "قاعدة للإرهاب".

لكن الفيفا قال إن رئيسه جياني إنفانتينو لم يستقبل أي وثيقة متعلقة بهذا الشأن.

وقال متحدث باسم الفيفا لوكالة رويترز: "رئيس الفيفا لم يستقبل أي خطاب كهذا وبالتالي لم تصدر منه تعليقات في هذا الأمر".

وأضاف: "كما قلنا بالفعل. الفيفا على تواصل بشكل منتظم مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم 2022 واللجنة العليا للمشاريع والإرث للتعامل مع شؤون متعلقة بكأس العالم 2022".

وقال مصدر مطلع على أنشطة الحكومة القطرية المتعلقة باستعدادات كأس العالم إن قطر على دراية بأن السعودية ودول أخرى ضالعة في هذا التحرك لكن معلوماته تقول إن قطر لم تتسلم هذا الخطاب حتى الآن.

ومن المقرر أن يقام كأس العالم 2022 في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الاول تجنبا لإقامتها في أجواء شديدة الحرارة في موعدها المعتاد صيفا.